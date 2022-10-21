現代人性觀念開放，不少年輕人早早就有性經驗。一名女網友分享，她因為私處感染四度就醫，這4個不同的醫師聽完她的狀況後，紛紛建議內診檢查，但她都以尚未有過性經驗而拒絕，沒想到醫師們聽了原因竟然都誇讚她，讓她很驚訝，畢竟她也才22歲而已。貼文引起兩派網友爭論。

一名女網友昨在Dcard上發文分享，今年因為私密處感染與下腹疼痛的問題，前後看了4次婦產科，而這4位不同的醫師聽到她的狀況都提出要內診檢查，但當她表明自己沒有過性經驗以後，竟然分別收到了4位醫師的誇獎。

女網友表示，第一位男醫師聽了大讚「學生就是要好好讀書！」第二位男醫師聽了則說「確實要好好保護自己。」而這2位醫師後續也幫她安排超音波與抽血檢查，報告沒有任何問題，因此推斷感染恐是因為壓力太大，但她調整作息以後，狀況仍未改善。

女網友指出，找了第三位男醫師看診以後，對方聽到他從未有過性行為以後，也是很驚訝的回覆這樣很好；最後一位她找了女醫師，因為夏天太過於悶熱，導致她的私密處長了一個凸起物，擔心可能需要脫褲子檢查，因此就選了女醫師看診，結果醫師檢查完以後也建議內診檢查，但她以沒有性經驗而婉拒，對方聽了也回應這樣很好！

女網友坦言，突然就被4位醫師稱讚，讓她感到有些莫名其妙，而且4位醫師聽到她的答案以後都露出不可思議的笑容，讓她覺得印象深刻，但她才22歲而已，這應該還算很年輕的年紀吧？

貼文引起兩派網友論戰，部分網友認為醫師不該對於患者的私生活進行評論，而且年輕就有性經驗不代表這個人就不檢點；另有網友則認為，醫師可能看過太多太多年紀輕輕就墮胎的案例，因此才會覺得原PO這樣保護自己很好，也才會出聲讚揚。