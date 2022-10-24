隨著解剖報告出爐，凶嫌陳柏諺供詞的漏洞百出，他聲稱是拿枕頭捂女友導致窒息，但檢驗死者的口鼻、氣管等部分，並未發現任何棉絮，此外，陳聲稱2人曾經發生7、8次性行為，當天沒有，但解剖後發現也是謊話，陳為何繞一大圈隱藏兩人親密關係，檢警將提訊陳男釐清。

陳在檢察官偵訊時，供稱兩人因金錢問題吵架，他失控拿枕頭蓋住蔡女臉部、口鼻，強調「我只是想嚇嚇她」，沒想到女友就此斷氣。

解剖報告發現，如果是用枕頭近距離悶住臉部，死者多少都會吸入微量的棉狀纖微物質，但蔡女的鼻腔、氣管內，都沒有發現任何棉絮，證明陳從未拿東西悶住蔡女。

此外，陳聲稱兩人交往1周即發生多次性行為，不過案發的12日他們沒有接觸，解剖後發現蔡女死前有發生性行為，如果兩人正常交往，陳為何刻意隱瞞此事？

檢警質疑，蔡女死前發生的性行為，是否違反女方意願，甚至有強迫性質，所以陳才刻意說沒發生？因陳的說詞有太多不合理，專案人員將持續蒐證，進一步釐清命案當天的真實過程。