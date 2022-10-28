中國大陸經濟起飛30年後，財信傳媒董事長謝金河對大陸的未來開始轉趨保守。謝金河回憶起1978年，他讀大三時，看到鄧小平改革開放，並喊出：「不管白貓黑貓，能抓老鼠就是好貓！又說讓少數人富起來！」等口號，於是他決定考東亞所，專心研究馬列思想、毛澤東思想。當時他相信中國人會大起，中國會大好。謝金河自爆：「1990年我說台灣會慘30年，中國會好30年，但當年大家都不相信。」

謝金河在臉書以「賺錢靠智慧，還要有行動力！」為題發文，他表示，投資理財要有比別人早一步的器識與眼光，並列舉這十年當中，有幾位台商高檔出脫中國大陸資產的經典佳作。

首先是台灣服飾業出身的林士廷，他在90年前後，跟著康師傅等大企業赴上海投資，創辦了鹿港小鎮，2012年，後來由韓定國組成的私募基金用3億美元買下，他高檔出售，據說現在1000萬人民幣都沒有接手，而林士廷現在人在台東金樽海岸過著快樂的退休人生。

再來最經典代表作是Tutor ABC的楊正大，2018年前後，中國平安集團的創業投資基金看中，用5億美元買下一部分股權，楊正大高價出場，現在的Tutor ABC不知道經營得怎麼樣？

2010年左右，在蘇州生產大陸第一防曬品牌「丁家宜」（南京藥科大學教授丁家宜的名號），台商老闆莊文陽以24億人民幣賣給法國香水第一品牌的Francois Coty，逢高出場，三年後，對方經營不下去，他又用1億人民幣，100%股份又買回來。這一段時間另一個經典佳作是生產糖果的徐福記在2011年將60%股權以17億美元賣給雀巢公司，他們都是大贏家。

台灣最經典代表作是，2017年，尹衍樑把36%的高鑫零售賣給阿里巴巴，交易價格是6.5港元左右，斥資224億港元入股，高鑫零售後來漲到13.4港元，大家覺得尹衍樑賣便宜了，但現在高鑫零售剩下1.31港元，市值剩下133.5億港元，回頭一看，才知道尹衍樑是逢高賣資產的贏家。

謝金河認為，最有智慧的大贏家非香港首富李嘉誠莫屬，2014年中國房地產大熱，李嘉誠連土地都賣，很多人笑他賣太早，現在才知道他的厲害。