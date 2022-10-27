入境免隔離的0＋7新制終於上路，瞄準來台洽商或是探親的台商與僑胞，台北晶華酒店即日起推出結合住宿與美食的「台式好味假期」一泊二食住房優惠專案，每晚5,980元起，可以入住14坪大的豪華客房客房、享用五星級主廚根據CNN市場調查「最受喜愛台灣小吃」名單所備製的「寶島好味道」套餐，一次品嘗到牛肉麵、滷肉飯、蚵仔煎、鹹酥雞、珍珠奶茶等思鄉料理，翌日再贈CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐，加購高鐵票前往中南部探親會客另有75折起優惠。

台北晶華酒店將深受國人喜愛的台灣庶民美味華麗變身、組合為「寶島好味道」套餐。套餐菜色品項橫跨小點、主食、飲品與甜點，一解鄉愁的小點包括以Q彈粉漿包裹鮮嫩蚵仔的蚵仔煎、內餡飽滿鮮甜不膩口的小籠包、以及皮酥肉嫩且香氣十足的塔香鹹酥雞，主食部分則可以選擇牛腱肉質均勻細緻帶有軟嫩口感，湯頭清澈順口的冠軍清燉牛肉麵、放入燉煮入味的厚實牛腩與Q彈牛筋，湯頭濃郁帶有豆瓣與牛骨香氣的紅燒牛肉麵，或鹹香化口的府城滷肉飯搭配清爽味甜的虱目魚丸湯，另外再搭配上讓全世界陷入狂熱的珍珠奶茶與白豆沙和奶黃餡揉入酸甜台灣土鳳梨的鳳梨澄沙奶黃。

「寶島好味道」套餐每套980＋10％元，即日起可以於一樓azie餐廳點用，晶華房客結帳時出示房卡即享每套880＋10％元的優惠價格。

入住「台式好味假期」一泊二食住房優惠專案的房客，每房包含兩套上述餐點，隔日還可以至栢麗廳自助式餐廳享用豐盛多元的早餐，在數十種早餐餐點選項中，值得一提的是主廚團隊精心打造、充滿台灣味的早餐餐檯，餐檯品項包括台式早餐不可或缺的手作飯糰與蛋餅、鹹香滑順的大腸麵線、口味多樣質地鬆軟的香烤台式麵包等，讓房客每一口都嚐得到最經典的台式美味。