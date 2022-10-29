蔡英文總統今以錄影方式為「第五屆台灣小水力發電產業發展論壇」致詞時表示，台灣地形的高低落差，適合發展水力發電。這幾年，政府積極投入，讓小水力發電能更完善、更永續。

總統致詞指出，她上任以來，能源轉型就是政府重要的施政目標，也在今年3月公布淨零排放的路徑圖，向國際展現台灣推動轉型的決心。

她說，過去這幾年，在政府及各界的共同努力之下，一直在加速再生能源的發展進度。今年更是發展綠能以來，成長速度最快的一年。截至8月，整體再生能源的設置量已經達到12.8GW，其中大家關注的水力發電也貢獻了2.1GW。

她指出，台灣地形的高低落差，適合發展水力發電。這幾年，政府也積極投入，讓小水力發電能更完善、更永續。包括相關政策的研議、法規的修正以及第一線的落實，政府都會持續努力。她也要請在座各界的專家學者，繼續給予政府更多的支持，並且提供更多寶貴的意見。