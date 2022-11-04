甘藷產業發展協會成立大會邀請超過30家農產業廠商，來自各地共計600位各界企業主代表，期望透過此次產業交流，拓展台灣甘藷農特產品之銷售通路。（李俊淇攝）

農糧署輔導成立台灣甘藷產業策略聯盟成軍邁入第3年，整合契作農民、農會、合作社、行銷業者共同合作，統籌產銷履歷甘藷市場，取得進軍世界盃的門票，今天晚間在台南晶英酒店成立甘藷產業發展協會。農糧署長胡忠一表示，地瓜是台灣經濟發展重要的作物，未來地瓜國家隊與世界各國貿易接軌，擴大外銷產能。

甘藷產業發展協會成立大會邀請超過30家農產業廠商，包括農糧署輔導之其他產業策略聯盟，進行商品展示，來自各地共計600位食品業界、餐飲業界、農業界之企業主代表、主管、精英共同與會交流，期望透過此次產業交流，拓展台灣甘藷農特產品之銷售通路。

農糧署長胡忠一表示，甘藷產業發展協會成立，可促進國際交流，強化甘藷產業發展並與農糧署輔導之其他產業聯盟共同合作，為台灣在地農業共同打拼，以團隊力量確保國產甘藷產業之永續發展，展望未來組甘藷國家隊與世界各國接軌貿易。

聯盟總召莊金陵表示，目前成員甘藷種植面績占全台4成，加工量超過5成，並且每年產銷覆歷面積以每年10％成長，去年成長超過250公頃。這次藉著協會成立，擴大服務，以協會促進國際交流

莊金陵說，從產、製、銷與食安的不斷精進，促進台灣甘藷產業的提升和轉型，確保在通路供應上更安全、更穩定，在企業社會責任上能更照顧青年農民以及產業發展。