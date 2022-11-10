上月在嘉義國慶煙火晚會中，風光亮相的「無人機國家隊」，遭立委質詢披露，整個「國家隊」的硬體和軟體，幾乎都是對岸公司產品。蔡英文總統當時還在現場觀賞，為其打氣加油，沒想到加持對象竟是對岸產品，真是讓蔡總統情何以堪？行政院長蘇貞昌震怒，除了要調查究責之外，也表示「寧可不要有這個表演」。

無人機遭踢爆非台製

「國家隊」的稱謂，近年來甚囂塵上。嘉義縣政府發展無人機產業，將台體大「蚊子館」活化，設立無人機研發中心，其用心是值得稱許。蔡總統8月13日到嘉義為「亞洲無人機AI創新應用研發中心」揭牌，即宣稱將打造「無人機國家隊」，一面讓民眾對台灣無人機產業即將起飛感到振奮，一面也為競選中的民進黨嘉義縣長候選人翁章梁選情加分。結果，無人機國家隊竟以這種模式「起飛」，真跌破了選民的眼鏡。

政府將無人機當成重要產業發展策略來規畫，民眾當然支持，但動輒以「國家隊」稱呼和期許，暗示朝野必須全力配合，則期期以為不可，否則將釀成排除競爭、濫用資源的情事，造成難以承受的後果。「國家隊」或「國家代表隊」這個神聖詞彙，過去一向用於國際運動賽事?團隊肩負代表國家參賽之重責大任，國人自當全力支持和配合，助其於國際場域爭取佳績，為國家爭取榮譽、讓國人揚眉吐氣。但是，要將「國家隊」稱謂用於產業，就必須非常謹慎；因產業發展必須要有競爭，否則極難產生效率，而「國家隊」卻經常要求排除競爭、造成「獨占」後果。即使形式上並非獨占，也很可能影響政府相關政策，在資源挹注上獨享優惠。除非資源無限，否則極易濫用或誤用資源而造成無效率，傷害經濟發展。

以上述概念觀之，「國家隊」的稱謂，目前已被蔡政府濫用，只要是高層或政府高度屬意的產業，就輕率套上「某某國家隊」稱謂。究其用意，或許是要表達國家重視，並號召國人支持。但除非涉及國家或社會安全，且屬絕對必要，方得以設立任務性質的國家隊，讓國家免遭危難。在產業政策上，動輒以國家隊為名，極可能造成獨占或過量投資，不可不慎。

疫苗弊端沒學到教訓

疫情期間為國人健康把關，「口罩國家隊」可謂符合條件，因涉及大眾生命安全；但存在時間過久，就開始產生各種弊端，媒體已廣泛報導。而由於「口罩國家隊」表現獲得認可，政府居然就樂此不疲，各種「國家隊」紛紛出籠，什麼「快篩國家隊」、「疫苗國家隊」A簡直就是拿「國家隊」開玩笑。

國發會在今年3月一口氣提出了「四大產業國家隊」，包括新世代半導體、5G、精準醫療和離岸風電。發展這些產業沒有問題，但浮濫提出「國家隊」稱謂，只會混淆視聽。例如，離岸風電主要投資者都是外商，雖然依照世貿組織（WTO）規範，不得加以歧視，但是特別提出「國家隊」的說法，彷彿在要求各方必須照顧有加，到底有何意圖？

真正的「國家隊」可能造成的弊病，早已被汽車業半世紀以來的「裕隆」清楚展現。因為肩負國家關鍵產業的興衰重任，政府視其為國家隊而提供種種保護，卻因過度保護且時間過長而導致失敗。今天，動不動就將政府看重的「關鍵產業」或廠商稱為國家隊，無非是為了爭取支持（如無人機國家隊），或錦上添花蹭企業光彩（如半導體國家隊），或為了獲得額外資源（如鐵道國家隊），即輕率加以命名。媒體和相關機構未察，經常附和起鬨，可能讓原應公平競爭的產業，變成少數甚至一家獨占，影響資源效率。再者，一些新興產業的問題本來就多，私人企業更難以掌握，乍以「國家隊」稱之，是政府在冒高度風險。

高端被視為「疫苗國家隊」，其幕後的暗黑弊端目前已漸漸浮現，「無人機國家隊」現形原來只是拼裝廠。蔡政府卻還沒學夠教訓，恣意以「國家隊」揠苗助長，不僅不智，可能還會繼續鬧國際笑話。