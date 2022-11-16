苗栗縣政府16日廳舉辦「飛勁苗栗 Miaoli Youths Fly」無人機實境運用培訓班暨空拍攝影及微電影大賽成果發表會，本屆空拍攝影及微電影大賽總獎金高達42萬元，共募集了眾多來自全台各地的無人機空拍好手，最後由葉展瑋「武乃石滬之美」拿下攝影組第1名，張文維、黃靖如「蛻變的我們」拿下微電影組第1名，藉由不同的視角，挖掘苗栗之美。且無人機實境運用培訓班，高達9成學員取得無人機專業操作證者，創下縣府自109年開辦無人機課程以來最高紀錄。

今日活動由副縣長鄧桂菊親自頒發獎狀、獎盃及獎金給得獎者，她表示，從高空俯瞰苗栗，可以看見和平常完全不同的風景，讓人再次發現苗栗的美好，而縣府積極推廣無人機的應用與發展，不僅產業運用方面提升，也兼顧了觀光休閒。

在人才培育方面，縣府自109年起，已培訓了上百位專業無人機飛手，在同年成立消防局無人機隊，今年10位消防局同仁參加培訓課程取得無人機專業操作證，在今日參加授證典禮後，將加入無人機隊，提升救災救難效率。

勞青處處長彭德俊表示，本次比賽各組別除了前3名外，還有最佳海洋獎、最佳山城獎、最佳人氣獎、優選佳作，空拍攝影組前3名分別可以獲得1萬到5萬元不等的獎金；微電影組前3名則可獲得3萬到10萬元不等獎金，吸引眾多空拍好手前來發掘不一樣的苗栗，得獎作品也將置於青年創業指揮部展覽，網路上也可以欣賞。

另外，消防局無人機隊將在12日10日第八屆台灣航空模型嘉年華會中展演水域救援，歡迎民眾屆時到苗栗經國飛行場觀看。

本次空拍攝影及微電影大賽高手雲集，微電影組第一名作品張文維、黃靖如「蛻變的我們｜The Evolution of Us」，作品以YouBike設置站為出發點以綠色旅遊體驗方式，造訪在地人文自然風景，看見一直持續進化的幸福之城。空拍攝影組第一名葉展瑋「武乃石滬之美」，將金色夕陽下退潮的石滬、浪花、捕魚的漁夫以及遠方的風力發電機組捕捉到畫面中，呈現色彩鮮明石滬風光。