數十甲的洋香瓜全都長不大而無法採收。（立委陳亭妃提供／李俊淇台南傳真）

10月下旬過後氣候較乾燥，日夜溫差較大，正是採收洋香瓜的好時機，但台南安南區的瓜農發現，今年洋香瓜怎麼就是長不大，今（4）日下午，議長郭信良和立委陳亭妃邀集農糧署南區分署長羅正宗、安南區長葉誌明及農業局人員及到現場勘查，羅正宗表示，將會請農改場的專業研究員實地查看，釐清果物為何會發生長不大的情況。

議長郭信良表示，安南區種植洋香瓜的面積有數十甲，原本現在是收成的季節，可是到瓜田一看，洋香瓜根本長不大，根本無法採收。

立陳亭妃表示，農民已經盡了所有的方法來種植洋香瓜，但不管是重種或是予以疏果都不見成效，所以才會農糧署的專業人員到場採樣研究，查明問題的根源，再與農民們合作改善，避免類似狀況再度發生。

農民表示，今年不管怎麼種，就是種不起來，明明就不是缺水或是蟲害，不論重種或是疏果都不見成效，已經到採收期，但洋香瓜只有平常的一半，完全無法採收，而目前每甲地光成本就要3萬塊，如今顆粒無收，讓人欲哭無淚。

農業局長李建裕則表示，如果作物受到天然災害，農民應盡快向區公所做出回應，以便後續處理，目前科員仍在現場會勘，將進一步了解災損情況。