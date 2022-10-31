強勢美元加上大陸多地疫情反彈，人民幣匯價31日繼續承壓下挫。人民幣兌美元離岸價午盤後跌勢更加猛烈，一度跌破7.32元價位，最低來到7.3250元，單日重挫550個基本點。截至17點5分，離岸價略有回彈，回到7.3184元附近，單日下挫477個基本點，跌幅0.66％。

在岸市場方面，31日早盤開低5個基本點後，跌幅急速擴大，最低曾跌485個基本點至7.3050元。午後跌勢持續，官價終場收報7.2985元，較上個交易日大跌420個基本點，為三連跌，創10月25日以來近一周新低。

交易員稱，外部美元強勢不減，加上國內疫情反彈，同時市場情緒易受股市大跌影響，短期人民幣料繼續承壓。他們並表示，統計局31日公布的10月份PMI數據弱於預期，顯示經濟復甦仍偏弱，這也令市場較為憂慮；同時美國數據顯示核心通膨壓力仍高，市場對美國聯準會可能放慢升息速度的預期或降溫，在此之前美元可能維持高位震盪。中金預計本周人民幣匯率的波動範圍將在7.10元～7.35元之間。

人民幣兌美元中間價31日報7.1768元，較上個交易日跌70個基本點，為兩連貶，續創2008年2月14日以來逾14年半低，上個交易日報7.1698。