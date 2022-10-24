人民幣兌美元在岸價24日再度下挫，再度跌破7.25元關口。截至24日12點20分，人民幣兌美元在岸價報7.2524元，較上個交易日（21日）下午4時30分收盤報價7.2494元，下跌30個基本點，跌幅0.04％；較晚上11時30分夜盤收盤價7.2244元，跌280個基本點。
人民幣兌美元離岸價跌破7.27元，現報7.2723元，跌427個基本點，跌幅0.59％。
人民幣兌美元中間價24日報7.123元，較上周五報價7.1186元，跌44個基本點，跌幅0.06％。
人民幣兌美元在岸價24日再度下挫，再度跌破7.25元關口。截至24日12點20分，人民幣兌美元在岸價報7.2524元，較上個交易日（21日）下午4時30分收盤報價7.2494元，下跌30個基本點，跌幅0.04％；較晚上11時30分夜盤收盤價7.2244元，跌280個基本點。
人民幣兌美元離岸價跌破7.27元，現報7.2723元，跌427個基本點，跌幅0.59％。
人民幣兌美元中間價24日報7.123元，較上周五報價7.1186元，跌44個基本點，跌幅0.06％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。