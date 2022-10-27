人民幣兌美元在岸價（CNY）27日下午收跌256基本點（bp），一度跌破7.23，低見7.2367元。

人民幣兌美元在岸價下午4時30分收報7.2081元，較上日下午4時30分收報7.1825，跌256bp或0.36％；較晚上11時30分最後成交價7.1710元，走弱371bp。

離岸價（CNH）曾跌破7.24，低見7.2478元，截至下午4時41分，離岸價報7.2381元，在岸價報7.2178元。

官方27日開出的中間價報7.1570元，較上日報7.1638元，升68bp或0.09％。

人民幣在岸價再跌破7.25元
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