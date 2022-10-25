美元匯價強，人民幣持續疲弱，人民幣在岸價（CNY）早段跌破7.3，最新跌逾400個基點，創2007年12月28日以來新低。

香港信報報導，人民幣兌美元在岸價25日盤中報7.3061，較21日下午4時30分收報7.261，跌451個基點或0.62％，較晚上11時30分最後成交價7.2629，跌432個基點。

離岸價（CNH）再度創歷史新低，最低至7.365，盤中報7.3424。人民幣兌美元中間價報7.1668，較24日報7.123，跌438個基點或0.61％，創近15年新低。

中國人民銀行公布，為對沖稅期高峰、政府債券發行繳款等因素的影響，維護月底流動性平穩，25日展開人民幣（下同）2,300億元7天期逆回購操作，利率仍持平於2％。

這是逆回購操作規模繼24日增至100億元後明顯加量，單日規模創近8個月新高，據此計算，公開市場單日淨投放2,280億元。前次逆回購單日操作規模高位為2月28日的3,000億元。路透統計，本周共有100億元逆回購到期，每日均為20億元。