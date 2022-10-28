丹麥央行周四將基準利率上調60基點(0.60個百分點)，至1.25%，讓利率達到近13年新高水準。

丹麥在2012年成為全球第一個實施負利率的國家。丹麥央行在上個月將關鍵利率上調到正值，打破了該國實施長達十年的負利率政策。

丹麥央行說，此次升息是歐洲央行(ECB)上調主要政策利率的結果。

周四稍早時候，歐洲央行將基準存款利率上調75基點，為1.5%，並暗示將進一步加息。

與多數其它央行不同，丹麥央行的唯一使命是確保丹麥克朗兌歐元的穩定性，而丹麥央行通過干預匯率和利率調整來維持此一目標。

丹麥央行首席經濟學家Las Olsen說，丹麥央行通常都是跟隨著歐洲央行的利率變動，但是這次的利率上調幅度較小。

Olsen補充說：「這一次他們選擇幅度略小的升息，因為他們實際上想要一個略微弱勢的丹麥克朗」。

隨著歐洲央行宣布升息，英鎊在周四略有下跌。

丹麥基準的經常帳利率和存款利率分別上調60基點，皆從0.65%來到1.25%；貸款利率也上調60基點，來到1.4%。