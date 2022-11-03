歐洲最大糖生產商Suedzucker周三上調全年獲利預期，稱糖售價的上揚，足以彌補能源和原物料成本的上漲。
在截至2023年2月的本財年，Suedzucker將營業利益的預測，從4.5億至5.5億歐元，上調至5.3億歐元至6.3億歐元區間。
而在上一財年，該德國公司營業利益為3.32億歐元。
Suedzucker發言人說，營業利益的提高主要是得益於糖產業表現的改善；預計下半年在主要市場能賣出更高的糖價，這將有助於彌補能源和原物料的上漲。
俄羅斯對歐洲的天然氣出口大幅下滑，引發了歐洲的能源危機，德國糖業是天然氣使用大客戶之一。
德國目前正在進行糖加工處理作業，以精煉今年的甜菜作物。該作業通常在1月初左右結束。
Suedzucker周三強調，烏克蘭戰爭對其市場的影響仍難以評估，而新冠病毒大流行的風險也依然存在。
Suedzucker周三股價大漲2.64%，報13.21歐元。
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