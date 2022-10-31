中國人民銀行行長易綱31日透過視訊方式出席香港金融科技周，易綱在會上表示，人行正在與香港金融管理局以及其他貨幣當局就央行數位貨幣（CBDC）開展合作，希望此類合作能滿足國際國內市場需求，並有助於鞏固香港作為國際金融中心的地位。展望未來，人行願與各貨幣當局和國際機構在CBDC方面加強合作。

香港經濟日報報導，易綱稱，研發數位人民幣（e-CNY）主要是為了滿足國內零售支付需求，提升金融普惠水平，提高人行貨幣發行和支付體系的效率。在設計數位人民幣時，通過「雙層運營」和「可控匿名」的方式，在保護個人隱私的同時維護金融安全。

具體來說，在數位人民幣運營體系中，人行作為第一層，實施中心化管理，僅處理跨機構交易，不處理個人交易資訊；指定運營機構作為第二層，按照「最小、必要」原則收集個人資訊，面向公眾提供數位人民幣兌換流通服務。

他稱，人行嚴格遵循消費者隱私保護相關法律法規，通過先進的技術手段和嚴格的管理機制確保個人資訊安全，交易數據均加密存儲，並對個人敏感資訊進行匿名化處理，這些信息交易第三方不可見。他指，匿名和透明並不是非黑即白，這中間有很多細微之處需要謹慎權衡，特別是要在保護個人隱私和打擊非法活動之間取得精準的平衡。