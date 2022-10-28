美股周四漲跌互見，那斯達克金龍中國指數則下跌3.6%。此外中國疫情趨惡化，並擴大封控範圍，造成對中國需求放緩的擔憂。IMF也出示悲觀報告，稱中國今年經濟熄火，僅成長3.2%，明後年分別為4.4%和4.5%。

在歷經三天修正之後，周五香港恆生指數一路下滑，收盤再次大跌564.88點或3.66%，為14863.06點，跌破萬5點。國企股(H股)跌213.88點或4.08%，為5028.98點。

中國沒有顯示出放鬆清零封控政策的跡象，新一輪疫情擾亂了主要城市商業活動，鄭州市疫情升溫，該市為包括富士康等科技廠的主要工廠所在。

科技指數大跌5.56%，為2822.9點。阿里巴巴跌4.78%，美團跌7.58%。

騰訊大跌5.8%，報200.8港元，守住200元大關。

小米跌5.1%，報8.7港元。據新聞報導，小米已經關閉在印度的金融服務業務。

汽車股領跌8.1%，為跌幅最大板塊。比亞迪跌9.8%，報165.7港元，股價創近一年新低。