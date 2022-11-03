聯準會宣布升息75基點，其未來緊縮政策將從短期和激烈的，轉為長期和溫和的。美股隔夜和亞洲主要股市周四皆收黑。在連繫匯率制之下，香港金管局周四也同步將基本利率升75基點，為4.25%。

香港恆生指數在反彈兩天後，周四收跌487.68點或3.08%，為15339.49點。國企股(H股)跌184.52點或3.45%，為3.45點。

科技指數跌3.84%，主要藍籌股向下，騰訊跌4.0%，報221港元；美團跌3.5%，報141.5港元；阿里巴巴跌6.5%，報63港元。

香港媒體指出，中國恆大主席許家印之前抵押的香港三棟豪宅，其中一棟市值7億港元別墅已遭到中國建設銀行接管。而恆大在周二晚間也收到瀋陽一法院的通知，將允許盛京銀行拍賣恆大質押的股權。為恆大最新遭到的挫折。

儘管中國媒體報導深圳再次出現搶房風潮，但是內房股和物業管理股僅出現上午半日好行情，午後紛走軟。碧桂園倒跌2.5%，龍湖跌8.2%，龍光集團漲幅收窄至2.8%。

在香港金管局升息之下，香港當地地產股集體走低，新鴻基地產跌1%，新世界跌4.7%，長實跌2.1%。

醫藥股也重挫，康希諾生物大跌35%，君實生物跌19%。