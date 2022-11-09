晶圓代工龍頭台積電(2330)8日召開董事會，通過2022年第三季股利分派案，決議配發每股現金股利2.75元，並訂於2023年3月16日除息交易、2023年4月13日發放。美國存託憑證（ADR）除息交易日亦為2023年3月16日，配息基準日訂為2023年3月17日。

台積電2022年第三季合併營收6131.42億元，季增14.79％、年增47.86％，歸屬母公司稅後淨利2808.65億元，季增18.5％、年增達79.74％，每股盈餘（EPS）10.83元，均創歷史新高。此次決議配息2.75元，盈餘配發率約25.39％。

其次，台積電董事會核准資本預算約57億1719萬美元（約新台幣1833億元），用於建置及升級先進製程產能、建置特殊製程產能、廠房興建及廠務設施工程、2023年研發資本預算與經常性資本預算、以及2023年資本化租賃資產。

其中，先進製程產能機器設備約22.07億美元、特殊製程產能機器設備約1.87億美元，2023年研發及經常性資本預算機器設備約22.04億美元，以及2023年不動產及資本化租賃資產約11.19億美元。