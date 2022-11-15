國銀拚全方位綠色金融服務，致力達成淨零排放目標，無不卯足全力！永豐銀行董事長曹為實15日表示，永豐銀行近10年持續推動創能、市場交易與儲能等各領域，旗下太陽能光電融資餘額迄今逾700億元、市占率逾25％為業界第一，預計2024年整體綠色融資可破千億元，甚至2023年可能就已提前達陣，永豐銀行也朝RE100目標邁進，目標訂在2025年可達到。

曹為實指出，永豐銀行2022年跨足地熱發電、儲能等融資服務，並創新導入信託機制輔助民間綠電交易；同時攜手檢驗機構與企業夥伴，啟動上游供應鏈廠商溫室氣體盤查，協助淨零轉型。展望2023年，永豐銀行將持續深耕太陽能光電領域，挑戰2024年融資餘額達千億元規模，並拓展地熱、陸域風機與廢棄物發電等多元永續方案，同步創新綠色金融及數位科技服務，全方位協助台灣能源轉型。

永豐銀行表示，自2013年起啟動「太陽光電設備融資專案」，永豐為業界首家投入太陽能光電融資的金融機構，從第一年800萬度發電量，經過5年努力，至2018年合作案場總發電量已達8億度，可供二個澎湖的一年用電量；2019年起更籌組大型光電場聯貸案，涵蓋屋頂型、漁電共生型、地面型與水面型等多元樣態，截至今年10月底，永豐融資合作太陽能光電廠逾6,900座、裝置容量2.68 GW（百萬瓩），超越一座核能發電廠的裝置容量、可抵銷的碳排放量效益，等同種滿4個台北市面積的樹木。

為致力淨零永續目標，永豐銀行指出，將持續協助推動再生能源多元化，今年首度跨足地熱發電，以獨家融資方式，提供台東地區建廠所需資金，未來將持續攜手企業，逐步達成2050年1.5 GW政策目標。此外，今年也開啟陸域風機融資服務，現已累積合作8座；同時領先業界開發儲能裝置專案融資服務。

同時，永豐銀行表示，旗下攜手售電業者打造綠電交易平台，藉由信託資金專款專用特性，強化金流安全管理機制，促進創能、購電及售電業者三方互信，推動民間綠電交易；與BSI英國標準協會合作，啟動大型企業上游供應鏈廠商溫室氣體盤查合作，跨界建構綠色供應鏈，實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景。