27日大盤大漲197.32點，漲幅1.55％，收在12,929.37點，也成功收復12,682點台股重要心理關卡。台股今年來受全球金融市場震盪影響甚鉅，大漲大跌已屬家常便飯。

觀察市場上10檔台股高息ETF表現，今年以來大盤跌幅29.05％，而10檔高息ETF平均跌幅僅17.16％，在大盤27日上漲1.55％之際，10檔高息ETF平均也上漲0.62％，其中，00919群益台灣精選高息ETF以1.15％漲幅表現居冠，成交均量也名列前矛，表現亮麗。

投信法人表示，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，加上高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，因此建議投資人可以台股高息ETF為存股或介入台股中長期投資，掌握逢低分波布局投資契機。

目前市場上共有10檔台股高息ETF供投資人選擇，股票代號00919群益台灣精選高息ETF追蹤的指數是「臺灣精選高息指數」，成分股是從台灣上市上櫃市值前300大股票，精選出30檔高股息股票，所選出來的成分股權重上限10％，指數成分股定期於每年的5月以及12月成分股審核。

此外，00919 ETF有收益平準金機制，並且採季配息，也是台灣首檔EPS選股的高息ETF，00919重視EPS成長率，企業獲利成長若能創新高，將有利於未來股利率及股價表現，再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，配息頻率也採取每季配息，滿足投資人打造穩定現金流的需求，更是最新一代的、進化版的高息ETF。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，近期盤勢，原物料仍持續維持高檔、整體供應鏈瓶頸仍有待疏通，降通膨是聯準會首要目標，亦不惜犧牲經濟成長，但觀察通膨數據短期要大幅下降不易，聯準會料將維持鷹派升息一段期間，股市仍將持續盤底整理。

目前台股已經從歷史高點18,619點回檔超過6,000點，現在有許多好股票已經跌破十年線，成交量也明顯萎縮，這些都是大盤面臨築底過程的陣痛。金融海嘯時期台股最低本益比是8.8倍，而目前預估本益比僅有9倍，且台股目前預估的股利率已經創金融海嘯以來最高達5.6％，加上台股自金融海嘯以來每年第四季的表現亮麗，平均有4.2％的漲幅，台股無論現金股利率或配發率均在全球之冠，同時長期而言累積報酬率也名列前茅。

儘管台股已從萬八高點跌了6,000點，走勢偏弱，但對存股族而言，反而是利多，目前正是逢低分批布局的好時點，穩健投資人可以台股精選高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機，存股族則可逢低增加存股張數與攤平持有成本。