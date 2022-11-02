長榮航（2618）公布第三季財報，單季營收352.05億元，年增36％，稅後純益12.37億元，年減16.64％，每股稅後純益（EPS）為0.23元。累計前三季營收986.27億元，年增42％，稅後純益63.89億元，EPS為1.21元。

隨著全球邊境逐漸鬆綁，台灣也逐步開放邊境管制，長榮航客運營收明顯攀升，第三季客運營收97.91億元，年增296.1％，累計前三季客運營收138.94億元，年增123.7％。

長榮航指出，在台灣持續逐步開放邊境、縮短檢疫天數、調增入境總量上限及取消搭機前持2日內PCR陰性報告等政策帶動下，各航線旅客搭機需求皆有成長，客運運量增加262.5％。

貨運方面，長榮航第三季貨運營收212.12億元，年增3％，累計前三季貨運營收735.62億元，年增33.5％。長榮航說明，前三季受全球通膨、產品庫存及海轉空貨物減少影響，載貨量較去年同期僅小幅增加3.2％，但貨運單位收益則仍維持高檔，較去年同期增加25.4％。

長榮航第三季合併營收352億500萬元，較去年同期增加36％；合併本期淨利為15億1,600萬元；歸屬母公司淨利12億3,700萬元，EPS 為0.23元。

長榮航前三季合併總營收986億2,700萬元，較去年同期增加42％；合併本期淨利為69億2,100萬元；歸屬母公司淨利63億8,900萬元，EPS 為1.21元。

長榮航第三季客運營收97億9,100萬元，年增296.1％；2022年前3季客運營收138億9,400萬元，年增123.7％。