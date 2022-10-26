路透社26日報導，25日匯市尾盤時，中國主要幾家國有銀行同時在境內與境外市場拋售美元，希望能拉抬頻頻走弱的人民幣。

美元獨強下，目前在5個月低點附近徘徊的人民幣，與其它貨幣一樣都受到貶值壓力。25日，在岸人民幣兌一美元一度貶破7.3價位，創2007年12月底新低。

最近幾個交易日，離岸人民幣匯價連續創下歷史低價，除了代表美元走強外，也表示憂心中國經濟發展趨緩。有消息指稱大陸國有銀行在美國25日早盤交易時，拋售美元拉抬人民幣，不管是在中國大陸的境內還是境外，都有阻貶情況發生。

通常來說，大陸大型官銀會在倫敦或紐約正常交易時間內，積極從事境內交易一事是不太常看到的，比較常見的是在離岸人民幣匯市有所動作，藉此來左右在岸人民幣價格。

路透社指出，25日在大陸國有銀行介入下，人民幣兌一美元匯價也從7.3746新低價攀升至7.3034。在岸人民幣從7.31低點反彈後，26日以7.2949價位開出，目前在7.2559至7.3055之間整理。

一般來說，大陸的國有銀行是代表人行在外匯市場交易。不過，這些官方金融機構也可為自己交易或者是幫企業客戶下單買賣。為了不讓人民幣短期大貶影響金融市場，大陸官方也絞盡腦汁推出各項政策，為了幫助國內陸企更加容易從海外募集資金。