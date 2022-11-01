美國將在下周舉行期中選舉，據美國廣播公司（ABC）與益普索（Ipsos）發布最新民調顯示，在這次選舉當中，美國選民最重視的仍是通膨與經濟議題，這兩大議題料對共和黨選情是一大優勢。

該民調發現，28％受訪民眾認為經濟是他們最在乎的議題、至於有22％則是提到通膨。墮胎權則以16％名列第三。

若以政黨分析，將近四分之三的共和黨人將經濟或通膨列為他們首重議題、遠超出民主黨人的28％、至於獨立選民則有50％認為通膨或經濟重要性高出其他議題。

多數民主黨人則指出墮胎權、槍支暴力與氣候變遷是他們最關注的議題。

此外在這次選舉當中，對經濟與通膨的重視幾乎不分族群與種族。調查顯示45％黑人與47％西裔選民把這兩者列為優先議題，與一般民眾看法無太大差異。

外界指出，選民對經濟與通膨的看重很可能促使選民將票投給共和黨。過去數月的高油價與物價通膨，已對拜登政府造成重創。多數選民認為共和黨在治理經濟、通膨與高汽油價方面更勝一籌。

至於民主黨則嘗試透過爭取墮胎權來為期中選舉開闢新戰場。他們希望藉由近來最高法院推翻墮胎權保障等爭議事件，拉抬他們一度跌落底谷的選情。

該民調還顯示，約有61％受訪者聲稱墮胎在所有或多數情況應該合法，只有37％認為是違法。

但也有兩成受訪選民提到，墮胎權議題對於決定他們投票給誰將不會有太大影響，在獨立選民當中，不關心該議題的比重更高。

還有半數受訪者表示，對於國會與白宮是否應該由相同或不同政黨控制並不在乎。只有19％認為兩者最好分屬不同政黨掌控。

這項民調時間是在10月28日到29日，受訪人數為621名登記選民，誤差範圍為正負3.9個百分點。