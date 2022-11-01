S&P Global公布，韓國10月製造業活動連續第4個月萎縮，但萎縮速度放緩，不過，製造業信心跌至逾兩年新低。

S&P Global南韓製造業採購經理人指數（PMI）經季調後為48.2，高於7月創下2020年7月以來新低的47.3，雖然仍是連續第4個月陷入萎縮，卻是6個月以來首見反彈。

調查亦顯示，南韓製造業產出連續第6個月萎縮，卻是這6個月以來跌勢首次較前一個月放緩。新訂單分項指數連續第4個月下滑，出口訂單亦連續第8個月萎縮，儘管如此，這些訂單的萎縮力道仍是3個月來最和緩的。

報告指出，全球經濟持續惡化，以及在韓元走貶下價格高漲，是新出口訂單萎縮的主要原因。

投入價格分項指數在連續3個月放緩後，於10月加速上漲，而產出價格漲幅則創下2021年1月以來新低。

製造商對未來一年的生產前景仍然抱持樂觀的看法，但樂觀情緒連續第5個月下滑，並創下2020年9月來新低。