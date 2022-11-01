日前蔡英文總統表示，若是民進黨在年底選舉結果不好，恐會讓國際懷疑台灣人是不是改變主意了，會減少對台灣支持的力度，遭外界質疑對選民情緒勒索；前總統馬英九今(1)日早上出席市議員王威元的競總成立大會時表示，蔡英文講那個話好像在說夢話一樣，怎麼會有這個情形，完全不可能。

另外針對故宮博物院近期發生文物破損的事件，馬英九則說，故宮是世界級的博物館，發生這樣的事情，行政院要重視，應該成立專案小組調查真相，向社會報告。