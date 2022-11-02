近期大陸古裝劇在兩岸三地引起許多討論度，也連帶捧紅許多鮮肉明星如《星漢燦爛、月升滄海》的男主角吳磊，以及《請君》男主角任嘉倫、知名女星楊冪等，而兩人近期也被義大利時尚品牌傑尼亞（ZEGNA）、ETRO的代言人。

任嘉倫日前成為ETRO代言人，身穿2022秋冬系列拍攝廣告大片。（ETRO提供）

任嘉倫於無垠公路上演繹ETRO2022秋冬系列。（ETRO提供）

日前於2023春夏米蘭時裝周上推出首秀的ETRO新任創意總監Marco De Vincenzo，上任後頻頻邀請大陸明星如楊冪擔任全球代言人、任嘉倫擔任秋冬品牌代言人，並請他們獻身演繹2022秋冬系列廣告大片，大片選址於大陸無垠的曠野公路，任嘉倫於廣告片中飾演充滿好奇心的旅人，身穿秋冬系列中的經典變形蟲圖騰的柔軟高領緹花毛衣，搭配船錨、海與群山圖紋的針織衫及罩衫，與任嘉倫的溫柔形象相輔相成。

吳磊成為傑尼亞ZEGNA官方代言人。（傑尼亞ZEGNA提供）

吳磊成為傑尼亞ZEGNA官方代言人。（傑尼亞ZEGNA提供）

因古裝劇《琅琊榜》崛起、《星漢燦爛》躍升話題明星的吳磊，不論顏值、演技都備受業界、民壯肯定，日前也被時尚品牌相中傑尼亞(ZEGNA)成為品牌代言人，並邀請他演繹全新Oasi Cashmere系列廣告大片，一共演繹四套穿搭，此次大片拍攝地與2022秋冬秀場不謀而合，以藍天為幕、生機盎然的自然環境中，詮釋全新Oasi Cashmere系列服裝，並搭配Triple Stitch運動鞋。

傑尼亞本季推出的全新Oasi Cashmere系列的所有服裝均附有生產追朔二維碼，使顧客可追溯從供應羊絨的牧場到精品店的歷程並承諾在2024年，該系列所有纖維將實現可追溯性，故品牌特以位於義大利北部皮埃蒙特地區占地100平方公里的自然保護區傑尼亞綠洲命名。