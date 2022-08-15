吳磊、趙露思即將展開虐戀。（愛奇藝國際站提供）

吳磊劇中肩負血海深仇。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝國際站熱播古裝傳奇劇《月升滄海》，男女主角吳磊與趙露思成婚在即，然而男方與女方父親必須率兵出征，行前趙露思不畏做女紅被針扎，親手為未婚夫縫製一套鳳凰盔甲，她深夜闖入軍營想給吳磊驚喜，反倒是吳磊帶她上露臺，俯瞰著軍營溫柔地說：「妳不是想要自己蓋屋嗎？以後便是妳我的家。我們會在這裡生兒育女，慢慢變老，直到永遠。」聽到這番浪漫誓言的趙露思感動落淚，下秒湊臉親上唇，這段唯美「營中吻」也是女方第一次主動向男方嘴對嘴獻吻。

吳磊與趙露思劇中摟腰環抱、對視吻戲狂灑糖可說是渾然天成，拍攝「營中吻」花絮釋出，導演只順詞、放心交代兩人：「怎麼溫柔怎麼演，怎麼對視怎麼親，你們自己來啊！」完全相信吳磊與趙露思的化學反應，果然開拍後兩人自帶粉紅濾鏡，片場溢出甜蜜氣息。另一段拍攝中秋海報幕後，原本趙露思挽著吳磊的手，男方當場竟牽起女方的手，讓「吳磊主動牽手趙露思」的關鍵字直接衝上微博熱搜第一，螢幕和私下都是高甜互動，讓粉絲紛紛敲碗留言「請兩人原地在一起！」

趙露思劇中顛覆以往活潑可愛形象，哭戲直揪人心，不管是委屈哭、難過哭、害怕哭或是眼淚只含在眼眶不落下，收放自如的哭戲功力連導演費振翔都讚賞，導演更拍著胸口給予高評價：「趙露思是我非常非常難遇到的，所謂祖師爺賞飯，有天賦的女演員。」他讚趙露思眼睛能控制眼淚，「她可以左眼流1滴、右眼流3滴，而且時間對等，我（攝影）機子從左邊拍她左邊流，轉到右邊就換右邊流！」直呼趙露思非常專業，和以往表演的形象根本是不同人。

趙露思的哭戲將在接下來的劇情中有更多表現，在下周預告中，趙露思為尋找音訊不明的父親偷溜出城外，而吳磊內心深藏巨大秘密卻不坦承，讓趙露思心冷地問，「我再問一次，你是否有什麼大事沒告訴我？」兩人的關係生變同時，婚事也殺出來程咬金，早已暗戀趙露思已久的公子當吳磊的面宣戰，準備搶婚，「你若是只能帶給她麻煩，我不介意，取而代之！」預告兩人戀情走向即將開虐。