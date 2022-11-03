對於台股情勢，財政部長蘇建榮在3日上午財委會備詢時指出，2日晚上聯準會再度宣布升息3碼之後，美股即大跌，尤其費城半導體和台灣的聯結度相對高，像3日科技股即下跌，所以國安基金會密切關注、適時進場；他也指出，國安基金總共可動用資金為5,000億，其中2,000億是自有額度，另外3,000億可向四大基金舉借，而現在國安基金進場會在2,000億額度之內操作，他並強調：「目前都在進場中。」呼籲股民安心。