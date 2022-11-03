為加速研發次世代量子運算技術，迎接量子科技新世代，台灣富士通加入行政院科技部「量子國家隊」，於11月起提供日本富士通量子啟發式運算技術Digital Annealer（DA）數位退火服務，協助中原大學成立DA量子計算中心，執行「量子計算在最佳化及金融之應用」五年期研究計畫，而該中心也將成為台灣富士通發展及研究量子運算技術應用的重要據點。

台灣富士通透過提供量子啟發式運算技術，支援中原大學DA量子計算中心，合力推動台灣量子科技發展，掌握量子運算技術與相關應用研發先機。台灣富士通以雲端服務方式，提供量子啟發式運算DA數位退火技術，中原大學則借重台灣富士通於量子運算領域的技術量能與經驗，目標培育未來量子世代人才，並期待集結產官學研科技能量，齊力創建量子科技的應用產業鏈。

此次合作中，台灣富士通提供的DA數位退火技術，是受量子運算啟發而得的先端技術，對於現今通用電腦難以解開的複雜組合優化難題，DA數位退火技術可以以極高速計算出最佳解方。而DA數位退火技術的硬體以半導體技術為基礎，因在室溫下能夠順暢運行，故能夠降低維運費用，也能輕鬆與其他系統整合。

台灣富士通配合五年內預計投入80億元的「量子國家隊」計畫，聯手中原大學，期待透過提供量子運算的技術量能與經驗，加速量子科技在台研究發展，為解決社會議題與奠定國家量子科技產業良好根基奉獻一份心力。