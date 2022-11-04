遠東SOGO百貨周年慶即將於下周10日登場，遠東集團董事長徐旭東4日一早誓師，徐旭東主動提及，SOGO立足忠孝東路35年，未來忠孝東路另一頭，還有大尺寸的大巨蛋將打造成為東南亞最大賣場，他透露最近甫與來自歐洲三位世界級設計師洽談，要讓它更有趣更不同，在定位又是百貨、又是購物中心、又是遊玩場域前提下「很有挑戰！」

遠東SOGO暌違十年在台再展新店！遠東SOGO與遠雄巨蛋公司6月底完成簽署台北大巨蛋的商場租賃契約，承租面積超過42,000坪的商場，預計2024年第四季登場；SOGO董事長黃晴雯喊出於開幕後，將成為台北市最大量體的購物中心，而徐旭東野心更大，要讓大巨蛋SOGO CITY成為東南亞N0.1。

徐旭東同時對大巨蛋加入「樂觀」，因台北東區的北東區沒有大型賣場所以相對樂觀，他舉竹北遠百來說，市場雖小但花很大功夫相對成功。

SOGO忠孝館35年門面再斥資1.5億翻新登場，徐旭東強調，全球經濟蕭條不代表買氣不好，所有顧客會趁周年慶特惠犒賞自己，在物價上漲下相對「good buy」！且無論遠百或SOGO在預購時相對發現「與經濟好壞沒有關係」！蕭條不見得營業不好，需要的東西還是要買，只是家庭預算精打細算，所以趁著每年周年慶特惠時機採購，才能Happy購，他樂觀業績達標118億元。

另對通膨議題，徐旭東表示，確實是很傷腦筋的問題，但不是只有台灣，基本上要打通膨必須多管旗下，目前金融體系運作升息，且政府的政策減稅等一起施行，大家都在努力，但是都必須時間，不是一下子就會有效。

至於近期中國大陸一系列封控政策，是否將影響經濟走勢，徐旭東表示，中國大陸有其衡量與作法，相信有他一系列措施，會讓經濟繼續成長，要給他機會，因此還是抱持正面角度來看。