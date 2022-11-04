不畏全球通膨、經濟蕭條，遠東集團董事長徐旭東今出席遠東SOGO百貨35周年慶造勢活動表示，去年受疫情影響，經濟也有蕭條的衝擊，但民眾日常所需的用品還是要買，在預算規劃下會更精打細算，對全台7店周年慶訂定118億元的業績，很有信心會達成成長目標。

徐旭東分析，通膨不單只有台灣，全世界政府都為此傷透腦筋，除了仰賴金融體系、啟動升息外，政府也採取減稅等各種措施，希望抑制通膨，避免經濟長期處於蕭條狀態；徐旭東表示，台灣人消費個性好，外國人是賺100元、花120元，台灣人是賺100元，只花80元、90元，平常就有存錢的習慣，在周年慶特別的購物、買賣的時節，還是有能力出來消費。

徐旭東表示，百貨周年慶一定要創造快樂Happy的環境，即使消費者沒買東西，但當他體驗到快樂的氣氛，下次還會上門來消費。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，今年百貨35周年慶，家電下殺折扣也最殺、達35％，等於最低折扣是65折；為抵抗通膨，SOGO百貨也承諾，周年慶期間超市不能漲價，因為民以食為天，超市食品、日用品都要配合周年慶抗漲。

遠東集團拿下大巨蛋商場經營權，徐旭東今首度談及大巨蛋商場規劃，他表示，目前正在籌備中，前幾天也跟三名世界級的設計師會談，因為這個案子占地很大、百貨結合商場，可以設計得很有趣、很精采，但也相對很挑戰，目標要增加能見度，成為東南亞的No.1。