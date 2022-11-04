長榮(2603)今天召開重大訊息說明會，說明子公司長榮海運(亞洲)有限公司斥資2.68億美金取得巴拿馬箇朗貨櫃碼頭100％股權，同時，今天以盤後交易方式，取得79,248張長榮鋼股票，總金38.19億元。

巴拿馬箇朗貨櫃碼頭主要經營業務為貨櫃碼頭裝卸業，長榮指出，考量巴拿馬箇朗貨櫃碼頭為長榮及子公司位於美洲海運區域中最重要轉運樞紐港，為強化美洲地區海運事業佈局，長榮亞洲透過向兩家子公司長榮香港、Clove以及關係人Ally分別取得9％、40％及51％股權，取得碼頭控制權，藉以強化美洲區航運服務網絡。

另外，今天透過盤後交易，取得長榮鋼79,248張股票，交易總金額38.19億元。長榮指出，這次股權交易案量長榮鋼近年來獲利穩定，加上環保意識日益高漲，投資環保與綠能相關產業不僅前景看好，亦符合近年著重環保訴求，因此，投資長榮鋼以擴大投資環保綠能產業並享穩定投資獲利。