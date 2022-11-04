宏達電進入週期性淡季，10月營收為3.05億元，比9月大減34％，累計前10月營收34.99億元，續寫同期新低。

宏達電營收主力改以VR軟硬體為主之後，最近兩、三年單月營收走勢有固定的週期性，有沒有推出新產品，對營收週期性走勢影響不是很明顯，通常2月是當年度營收最低點，3月會回來一點，4、5月都不太行，6月營收則會出現小高峰，7、8月又明顯下滑，直到9月再出現當年度第二個小高點，10月營收多會比9月大幅下滑，至於年底耶誕旺季能不能有好表現，每年都說不一定。

宏達電在擺脫上半年缺料的陰影後，9月營收4.63億元的相對高點，10月營收便回到正常的週期性，大幅下滑34％至3.05億元。宏達電向來會在11月針對亞洲市場推出雙十一促銷、對歐美市場啟動黑色星期五促銷，12月則有耶誕節促銷，今年最後兩個月營收或許有機會比10月好一些。

宏達電第三季稅後虧損9.8億元，虧損較上季與去年同期擴大，每股虧損1.19元，前三季虧損24.86億元，較去年同期小幅收斂，每股虧3.01元。