中國太空站太空水稻成熟了

近日中國太空站夢天實驗艙陸續完成對接與轉位，「T」字基本構型在軌組裝完成後，又迎來一個大好消：於今年7月啟動的首次太空站水稻種子全生命週期的培養研究已獲得重大成果，太空站實驗水稻經歷萌發、生長過程，已進入成熟階段，結出了小稻穗。這是全球首次在太空中完成水稻全生命週期培育。

據《快科技》報導，中國科學院空間應用中心研究員、集成技術中心副主任張璐表示，研究微重力條件下從種子到種子的全生命週期，擬南芥此前已有成功的先例，此次實驗的科學目標是要進一步研究如何提質增產。

報導說，對於水稻而言，完成從種子到種子的全生命週期培育，在國際上還是第一次。空間站提供了長期實驗的環境，後續的種子、葉片都會進行收集，帶回到地面上，進行更深入的研究。

據了解，2022年7月24日中國太空站問天實驗艙成功發射並與天和核心艙交會對接，問天實驗艙搭載了生命生態實驗櫃、生物技術實驗櫃等科學實驗櫃。中國科學院分子植物科學卓越創新中心鄭慧瓊研究團隊承擔了「微重力條件下高等植物開花調控的分子機理」生命科學實驗項目。

7月28日，載有實驗樣品擬南芥種子和水稻種子的實驗單元，由太空人安裝至問天實驗艙的生命生態通用實驗模塊中，通過地面程序注入指令於7月29日啟動實驗。從7月底注入營養液以來，中國空間站種植的水稻經歷了萌發、生長，並進入到成熟階段，已經結出了小稻穗。

據此前報導，太空植株採集由航天員在手套箱處置完成，之後放在-80℃的溫區，種子放在4℃的溫區。航天員返回前，會把它們放在一個被動的生保條件的下行冷包裡，在返程的時候帶會地球給科研人員繼續研究。

中國太空站太空水稻實驗是國際上首次對水稻在太空站從種子到種子全生命週期的培養研究。圖為擬南芥種子、水稻種子等實驗樣品在微重力環境中的實驗。（圖／新華社）

在過去60多年中，科學家們對於在空間太空種植和栽培植物進行了大量的研究，在各種太空飛行器中進行了20多種植物的培養實驗。早期人們的太空植物培養實驗主要目標是如何在太空環境中養活植物，使其能夠萌發、生長、開花和產生種子，如今這些目標都一一實現了。

目前科學家們的研究重點逐漸由對植物幼苗階段的研究擴展至種子生產研究。但是，目前只有油菜、小麥和豌豆少數幾種作物在太空完成了從種子到種子的實驗。