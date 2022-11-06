吃水果有助消化，還能增進身體健康，但吃的時機也大有玄機。營養師就指出，運動前後最適合吃的幾種水果。其中讓人較為意外的是，草莓與哈密瓜適合運動中吃，可迅速提升血糖，恢復體力。而若想減肥的人，建議飯前先吃水果。

營養師曾相為指出，運動前適合吃3種水果，第一是茂谷柑，具有豐富的維生素C，可以減少肌肉發炎機會；第二則是番茄，熱量低、抗氧化；最後則是葡萄，能有效提高身體代謝。

而在運動期間，可以適時食用哈密瓜與草莓，一方面可以補充水分與電解質，另一方面也可迅速提升血糖，增加恢復體裡的速度。

運動過後，汗水則會帶走大量的鈉鉀離子，因此要補充高鉀食物，最適合的水果則是鉀含量最高的木瓜，此外西瓜也有緩解肌肉痠痛功用，最後奇異果則是可幫助肌肉修復生成。

至於日常時，曾相為建議一般民眾在飯後吃水果即可，但若是想要減肥的民眾，則是建議在飯前吃，可食用高纖水果，增加飽足感，正餐就不會吃太多。曾相為表示，不少人擔憂高甜度水果會影響健康，但水果的果糖基本上都不會危害身體，可安心吃食用。