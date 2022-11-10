戶外機能服大廠光隆(8916)公告10月業績，在成衣的倍數成長帶動下，10月合併營收繳出9.08億元，比去年增長38.7%，前10月營收已突破90億元大關，達90.61億元，年增38.6%，成衣火熱的業績，營收占比也拉升至56%以上，持續為集團獲利挹注動能。

光隆成衣部門今年出貨暢旺，全年產能滿載，也反映在營收成長的好表現上，10月營收5.83億元，月增19.2%，年增110.4%，也是連續3月年增率達倍數以上；前10月營收51.15億元，年增74.6%，持續締造新高紀錄，營收占比逾56%，成衣火燙的業績，也帶動獲利攀上新高峰。

成衣的產品結構，今年前10月，戶外機能產品占比62%，出貨額成長73%，平均毛利率22%，上揚2個百分點；而休閒及其他產品占比38%，出貨額也有77%的成長，平均毛利率勁揚10個百分點，達20%，主要是鋪棉服裝今年大有斬獲，出貨額成長147%，由於填充物採用的是光隆自製棉，成本具優勢，平均毛利率有20%以上水平。

光隆已公告第3季財報，單季合併營收32.1億元，年增78.7%，營業利益3.51億元，年增952.8%，營益率10.9%，稅後淨利3.7億元，年增3167.5%，淨利率11.5%，每股純益2.78元；前3季合併營收81.53億元，年增38.6%，營業利益7.81億元，年增297.5%，營益率9.6%，稅後淨利8.09億元，年增198.1%，淨利率9.9%，每股純益5.79元，在轉型成衣的效應發酵下，不單是三率三升，前3季的業績表現，也賺嬴去年全年。