美國10月消費者通膨數據未再創高，聯準會緩升息預期升高，美股昨夜狂飆大漲。11月台指期今日開盤飆漲479點，為13965點，金融期及電子期齊開高。

永豐期貨指出，台指期週四下跌107點至13486點。價差方面，台指期逆價差縮至-17.76點，電子期逆價差縮至-0.65點，金融期逆價差縮至-1.47點。現貨部分，三大法人賣超60.08億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加7381口，使留倉部位轉為淨空單-3501口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加9284口，留倉部位轉為淨空單-278口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加8577口，使留倉部位轉為淨空單-4637口。

永豐期貨表示，台股目前面臨季線反壓，未能完全回補10月11日跳空缺口，部分漲多個股出現獲利了結賣壓，而後續將留意稍晚公布的CPI數據，將影響美股及台股表現。