★分析

德銀首席美國經濟學家Matthew Luzzetti表示，跡象顯示美國通膨正在從高峰回落。

Baker Avenue Asset Management首席策略師King Lip在談到10月CPI時表示：「這真的是一件大事，過去幾個月來我們一直在喊通膨到頂，但結果只是非常受挫，因為數據一直沒有顯示通膨到頂。這是第一次，它真的體現在數據中」。

部分分析師提醒投資人仍應保持謹慎，稱周四的飆漲可能太過頭。Horizon Investments投資組合管理部門主管Zach Hill表示，就像今年的那前幾次一樣 ，市場非常渴望「聯準會轉向行情」，但我們認為，只憑一個立足點，今天的市場有點衝過頭。

Exencial Wealth分析師Tim Courtney表示，利率仍然主導全場，隨著今天的CPI數據回落，市場現在非常乾脆地押注利率上揚正在接近尾聲，所以，你會看到那些對利率敏感的股票表現真的非常好。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，投資人再次全面投入風險資產，CPI數據是一個強力的信號，顯示聯準會和世界各國央行正在做的事可能奏效。

★類股

標普500指數11大類股全漲，科技股漲8.33%，漲幅最大，其次為房地產股漲7.74%，非必需消費類股漲7.70%。能源股漲2.22%，漲幅最小。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大漲7.55%，報5,333.64點。

★重磅股

重量級科技股全面大漲，蘋果漲8.90%，微軟漲8.23%，亞馬遜漲12.18%，Alphabet漲7.58%，特斯拉漲7.39%，Meta漲10.25%，網飛漲7.98%。

道瓊指數成分股僅麥當勞收黑，終場跌0.69%。Salesforce漲10.02%，漲幅最大，其次為蘋果。

主要晶片股齊揚，輝達漲14.33%，超微漲14.27%，應用材料漲11.03%，高通漲9.28%，英特爾漲8.14%，美光漲7.68%，恩智浦漲6.95%，德州儀器漲5.88%。

★焦點股

台積電ADR大漲8.98%，該晶圓代工龍頭10月合併營收月增1%、年增56.3%。今年前10月營收較去年同期成長44%。分析師認為，就10月營收表現來看，台積電11月和12月平均月營收可望介於2100億～2200億元之間，單月營收仍有望改寫歷史新高。

亞馬遜飆漲逾12%，《華爾街日報》報導，為了削減成本，該電子商務巨頭正在檢視旗下不賺錢的業務部門。

Rivian Automotive飆漲17.4%，該電動車新創公司第三季營收表現意外疲弱，但虧損小於市場預期、預訂量增加，且維持全年生產目標不變。

★台股ADR

台股ADR全面勁揚。

台積電ADR漲8.98%，收70.84美元，換算台股價格為452.03元。

聯電ADR漲11.54%，收7.15美元，換算台股價格為45.62元。

日月光ADR漲9.62%，收6.04美元，換算台股價格為96.35元。

中華電信ADR漲2.13%，收34.45美元，換算台股價格為109.91元。