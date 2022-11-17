周三華爾街主要指數收低，在逐漸進入最關鍵的年終節日購物季時，Target給出的黯淡前景重新引燃投資人對零售業的擔憂。美光宣布減產，半導體股應聲下挫，三大指數中以科技股為主的那斯達克指數跌逾1.5%，表現尤為疲弱，標普科技股指數跌1.45%，費城半導體指數更重挫逾4%。

公用事業股和消費必需品類股等防禦概念股上漲，緩解標普500 指數的跌勢。

儘管Target發布了營收預警，但數據顯示因家庭買車增加，美國10月零售銷售額增長意外強勁，反映消費者支出在第四季初有所回溫。

市場亦密切關注地緣政治緊張局勢。波蘭和北約表示，一枚擊中波蘭的導彈可能是從烏克蘭防空系統所發射，而非來自俄羅斯的空襲，這個說法緩解了全球對於這場在烏克蘭的戰爭可能蔓延至其他國家的擔憂。

★主要指數

道瓊指數跌39.09點或0.12%，收33,553.83點。

標普500指數跌32.94點或0.83%，收3,958.79點。

那斯達克指數跌174.75點或1.54%，收11,183.66點。

費城半導體指數下跌119.80點或4.26%，收2,690.82點。

★消息

美國10月零售銷售額月增1.3%，超出場預期的月增1%，並創下8個月來最大增幅。排除汽車和汽油的零售額月增0.9%，優於市場預期的成長0.2%。數據顯示美國消費力道仍然強韌，聯準會或許還有更多工作要做。

向來立場偏向鷹派的聯準會理事沃勒表示，在數據顯示物價漲勢放緩後，他現在較傾向支持縮小升息幅度。

全球股市回落，具避險概念的美元持穩。美國10年期公債殖利尾盤下跌10.4個基點，報3.695%，盤中一度跌12.8個基點，觸及3.671%。被視為經濟衰退預兆的兩年期與10年期債息倒掛幅度擴大至67.8個基點。

美國各交易所成交量總計約為105億股，過去20日均量為122億股。(2-1)