兆豐證券董事長陳佩君與總經理吳明宗11日共同出席由證交所及1111人力銀行分別主辦的「110年機構投資人盡職治理資訊揭露優良證券商頒獎典禮」與「2022年幸福企業頒獎典禮」，兆豐證券榮獲金融管顧類「2022年幸福企業金獎」及「機構投資人盡職治理資訊揭露優良證券商」兩獎項，員工關懷及永續金融推行成果備受肯定。

2022年幸福企業票選活動由1111人力銀行主辦，透過網路票選及秘密客評比，挑選出各類產業的幸福企業，兆豐證券今年再度獲得網友及評審的肯定，蟬聯幸福企業金獎。陳佩君表示，推動永續發展需要建構幸福職場，讓員工願意與公司一起成長，發展永續力，因此員工關懷是推動ESG重要的工作，例如公司最近正在進行年度員工敬業度調查，透過不具名的研調結果，了解員工心聲，讓公司持續精進。

兆豐證券同日也獲得證交所表揚為盡職治理資訊揭露優良證券商。陳佩君表示，經紀、自營及承銷業務是公司核心，持續透過核心業務展現正向影響力，經紀業務落實公平待客，已連續兩度獲得主管機關評核的肯定，自營及承銷業務落實永續投資，今年也獲選為盡職治理優良券商。

吳明宗指出，交易及承銷部門近年來透過拜訪發行公司、參加法說會、股東會進行議和，議題涵蓋企業減碳措施與管理、營造安全工作環境及建置有效的公司治理架構等，持續關注被投資公司及受輔導公司的ESG落實情形。

兆豐證券不僅在核心業務的推動上落實ESG，更將觸角延伸至金融知識教育，例如與台灣金融研訓院合作舉辦「大專院校金融知識講座」，深入校園分享專業與實務，讓金融理財知識向下扎根，提升年輕世代的金融素養；繼於新竹縣橫山國中成立全國首座「金融理財愛的書庫」，近期再捐贈再生電腦，協助新竹縣橫山國中更換全校教室的電腦設備。

陳佩君說，推動永續的同時，也在創造幸福感，不僅讓員工、客戶感到幸福，更要透過企業力量，讓社會感到幸福。