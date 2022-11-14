土耳其內政部長索魯今天告訴國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency），在伊斯坦堡獨立大街放置炸彈，造成至少6人喪命的犯嫌已遭逮捕。

路透社報導，伊斯坦堡（Istanbul）鬧區獨立大街（Istiklal Street）昨天發生爆炸，造成6人死亡、81人受傷。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）稱這起炸彈攻擊「似有恐怖主義氣息」。

根據法新社消息，艾爾段和土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）稍早表示，「一名女性」犯下這起攻擊案，但索魯（Suleyman Soylu）今天發表談話時並未對犯嫌身分詳加說明。

索魯今天指控庫德工人黨（Kurdistan Workers' Party, PKK）是這起炸彈攻擊案的幕後黑手。

索魯宣布犯嫌已遭逮的消息時說：「根據我們調查的結果，恐怖組織庫德工人黨是幕後黑手。」（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1111114