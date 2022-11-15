服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導廠商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）推出之L3751同步降壓控制器尺寸精巧，輸入電壓範圍從6V至75V皆可使用，此款3.5mm x 4.5mm控制器可適用於工業設備、純電動輕型汽車等應用領域，甚至是常用的24V和48V電信及網路設備。

整合7.5V閘極驅動器電源的L3751，最小導通時長為40ns，其極低的工作週期亦可支援較大的壓降，因此，設計人員能夠直接為低壓設備供電，而無需使用中繼降壓轉換器，進而簡化了應用電路設計，亦降低了物料清單（bill-of-materials，BOM）成本。

除了較寬的電源電壓範圍外，L3751還能夠在嚴峻的電氣環境下運行，輸入電壓承受達100V而不損壞。由於其切換頻率可在100kHz至1MHz範圍內調節，設計人員可因此彈性選擇外部MOSFET及被動元件，以最佳化電路尺寸、性能和成本。

為了提升效能並最小化紋波電流，L3751採用二極體模擬模式，於輕負載時發揮脈衝省略功能。

L3751為應用提供全面性電氣保護，功能包含過熱保護、輸入欠壓鎖定、打嗝模式恆定電流保護及可程式化電流偵測，而且此產品還有一個外部使能腳位和開集極電路電源良好指示器。