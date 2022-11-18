微型電動二輪車30日起掛牌納管將上路，公路總局表示，微型電動二輪車須登記領用懸掛號牌、投保強制險及行駛道路管理等規定，將今年11月30日起正式實施。同時為推廣安全騎乘，公路總局也推「一騎來找查」的網路遊戲抽獎，希望參加者在遊戲過程中更加熟悉規定內容，提升安全觀念。

由於現行電動自行車，因不需申請牌照及投保強制汽車責任險，衍生改裝、超速、交通事故增加及事故無法理賠等原因，交通部認為有必要加強管理，因此修法更名為微型電動二輪車（微電車），並增加須登記領用懸掛號牌、投保強制險及行駛道路管理等規定。

公路總局表示，民眾騎乘微型電動二輪車不得載人，且需佩戴安全帽，最大行駛速率為25km/h以下，亦不得擅自變更電子控制裝置與規格，並且騎乘年齡為14歲以上等。

11月30日起民眾辦理微電車領牌時，需準備國民身分證正本、印章、出廠證明、統一發票、有效期間30日以上之強制汽車責任保險證等文件及規費450元（號牌300元、行照150元），另移工需檢附雇主同意書（使用中車輛免附）至各公路監理機關辦理微電車實車查核（車架號碼與來歷憑證相符、車輛型式與安全審驗合格之型式相符、各部機件齊全作用正常及速限符合最大速限25公里/小時以下規定）合格後，由各公路監理機關核發牌照。

公路總局提醒，依道路交通管理處罰條例在今年4月19日修正施行前，已經檢測及型式審驗合格，並黏貼審驗合格標章之微型電動二輪車，應於今年4月19日修正施行後二年內依規定登記、領用、懸掛牌照，請車輛所有人儘速至監理所站辦理，避免受罰。

為強化民眾騎乘微型電動二輪車安全，公路總局在11月18日至11月27日也舉辦「一騎來找查」網路遊戲抽獎活動，只要在網頁圖片中點選出4個不同地方，全部答對者即可參加抽獎。活動網址為http://www.motc55168.com.tw/；活動預計於11月30日透過電腦隨機抽選幸運得主，得獎名單將公布於公路總局fb粉絲專頁。