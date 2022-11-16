近期有外國學者狠批台灣推動汰換核能「簡直是瘋狂」，對此民進黨前立委林濁水今（16）日則在臉書直言，台灣並未瘋狂，而是「英明崇高威風」的政治領袖和清高在上的學者，集體向民粹聖人下跪而已，引發網友熱議。

清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸上周應美國史丹佛大學之邀參與研討會，以「核能與能源安全」為題分享看法。他表示，台灣追隨德國廢核，德國走了12年才把再生能源占比從5％提升至20％，台灣卻要在4年內從6％提升至20％，「2025年電力供應勢必面臨巨大挑戰」。但會議主持人史丹佛大學政治及社會學教授戴爾蒙（Larry Diamond）卻直言，「台灣淘汰核能，簡直是瘋狂（madness）」。

而對於林濁水「政治領袖和學者向民粹下跪」的說法，許多網友也在其貼文留言發表評論，有人直言「核電和風、光電本來就應一起合作來減碳」、「能源議題應該回歸科學專業而不是情緒」。

同時也有網友狠酸「一個老人家突然不想吃飯（指林義雄反核四絕食），全國能源政策就改向。完全沒有經過該有的科學計算與商業推演」、「一時興起的爽快，似乎才是台灣人民的最愛」。

但也有網友持與林濁水相反的意見，指出「綠能環境與自然條件及其相關，這點台灣比德國有優勢」、「環境地域不同不能類比」、「台灣地小又處地震帶，承擔不起核災」、「德國出事，還有地方躲。台灣這麼小，出事躲哪」。