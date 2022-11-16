財政部長蘇建榮在16日立院財委會答覆立委林德福質詢時指出，進口關稅減免原本至今年底為止，但由於輸入型通膨及相關物價上漲持續，因此，接下來會和農委會及經濟部討論是否繼續延長。

至於明年稅收會否受到經濟衰退影響而減少？蘇建榮則回應，所得稅不是問題，但重點在於營業稅及貨物稅會受到景氣衰退及減稅措施的影響。對於所得稅的部分，蘇建榮說明，由於今年上市櫃公司的財報都還不錯，股利發放及盈餘都有成長，因此，所得稅不會有問題，但由於今年所得稅已成長14％，基期墊高，因此明年所得稅雖然不會受到太大影響，但也不會出現如今年的大幅超徵。

而營業稅及貨物稅則是主要受到影響的稅源。蘇建榮表示，這二個稅收與景氣相關，而且今年因為輸入型通膨，因而在油氣類、大宗物資方面作了大幅的減稅，估計這幾個月來，已因為減稅而少了200、300億稅收，另外，還有汽機車的汰舊換新的減免稅，相關的稅收變動，財部將會繼續觀察。