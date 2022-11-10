我所熟識的親朋好友，很大一部分不關心可能爆發在兩岸的戰爭。究其原因，大約分三類：

1. 不可能：共產黨是唯物主義論者，統一著重精神思想。因而自1949年政府撤退來台，類似武統的口號喊了70多年，但至今中共一顆子彈亦不曾落在台灣。

2. 沒必要：北京會以俄烏戰爭為戒，不會愚蠢到干犯天下之大不韙，為武統而成為國際公敵，自毀中華民族偉大復興的偉業。所以只要台北不獨，北京必然不武。

3. 打不久：不管什麼原因兩岸真打了起來，由於雙方軍事實力差距太大，以致較可能的結果在國際社會反應過來以前，北京必須以速戰速決的手段完成統一使命。

不要說別人，「打不久」的思想原本也根深柢固存在我心底。可是，最近兩年美中台關係起了劇烈變化。古諺有云：風起於青萍之末。也就是即使是十級颶風，開始的時候也只是微微掀起青萍擺動的微風；當然，它可能終究只是微風，然而見到青萍微微擺動，人們應有所警覺，這可能是強颱來臨前的徵兆。

最近兩年，美中台有什麼徵兆值得我們警惕？

首先是兵役預計延長到1年。這應該是所有徵兆之中，最值得國人警惕的事。因為民進黨精於選舉，任何奇奇怪怪的政策如果讓人難以理解，一旦往選票方面思考，往往豁然開朗。然而，兵役自政府撤退來台到今天，70多年來從3年減到2年，2年減到1年，1年減到10個月，10個月再減到4個月，從來都只有減短，而無反向延長。如今計畫延長到1年，這對年輕人的選票會有多大影響，對役男家屬又有多大衝激！

延長兵役會嚴重影響民進黨的選票。縱然如此，民進黨也在所不惜，能夠明白國安團隊私底下承受的壓力嗎？

除此以外，美國國務卿布林肯（Antony John Blinken），以及多位軍事將領再再警告中共會加速統一台灣。雖然如此，這都是「嘴巴講」，全抵不過最近兩個月發生的4件事，那分別裴洛西訪台、台灣政策法、美國計畫將台灣建成軍火庫，以及美台聯合生產武器──這些全是「行動」，而不止是口頭說一說。若說3、5年前，這4項行動沒有一個可能發生；可是最近幾個月，它一項接著另一項緊密出現。

台海爆發戰爭的可能，如今已不是青萍之末，而是巨松的枝頭在天空劇烈搖擺，我們還能對戰爭掉以輕心嗎？

（作者為海軍前艦長）

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