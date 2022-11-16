中鋼16日開出12月份內銷盤價，包括熱軋鋼板一般料等多項鋼品，全面開平盤，並搭配多元配套方案，協助下游用鋼產業早日脫困，共迎市場反轉向上契機。

中鋼16日召開12月份內銷鋼品盤價會議，會中決議，全球經濟受高通膨、中國大陸經濟降溫及俄烏戰爭等衝擊，使製造業景氣下滑，加以強勢美元與高利率環境限縮貿易動能，IMF下修今年全球GDP成長率至3.2％，預估明年2.7％。美國10月份CPI下滑至7.7％，優於市場預期，Fed考量金融與實體經濟穩定性，釋出放緩激進升息腳步的訊息，帶動市場資金重新分配，美元指數自歷史高點回落，有助大宗商品價格回升。各國力推各項經濟措施以緩解不景氣衝擊力道，日本推出相當於1,980億美元的預算方案；中國加速推動基建並擴大財政刺激政策；台灣央行則採取溫和緊縮措施，力保經濟成長動能。

鋼材基本面仍未大幅改變。供給端方面，鋼廠規劃高爐檢修順勢減產的情況持續增加，預計全球鋼廠減產規模超過7千萬噸。中國大陸今年前三季粗鋼產量同比減少3.4％，第四季在冬季政策性限產下預計將擴大減產規模；歐洲鋼廠減產約20％，且計畫進一步擴大；韓國現代唐津廠罷工限產；越南和發鋼廠關停五座高爐。需求端方面，末端需求雖仍處於低檔，但漸漸步入改善期。WSA預估今年全球鋼鐵需求較去年減少2.3％，主要受中國防疫政策及俄烏戰爭影響所致，反觀北美、新興市場等需求相對穩健，亞洲國家汽車產銷優於預期，加上中國刺激房市政策有效推展與冬儲效應發酵，明年第一季市場補庫需求可望陸續啟動。

中國大陸「動態清零」防疫措施箝制鋼市恢復動力，惟未來將陸續鬆綁，且下游持續去化庫存，鋼品社會庫存明顯下降。原料價格方面，近期煉焦煤價格受澳洲水災、能源用燃煤需求疊加影響，每公噸價格突破320美元，鐵礦價格每公噸維持90美元上下，高爐煉鋼成本支撐鋼價。在鋼價方面，日本東京製鐵、印度鋼廠十一月內銷價格維持平盤；中國大陸寶武、鞍本等鋼廠十二月盤價平板類產品皆以平低盤開出，每公噸調降0～200人民幣（0～28美元），主要仍是市場信心及需求低迷所致，未來在鋼廠減產穩價下，有助鋼市縮短修正週期。

全球用鋼產業自今年五月起經歷半年以上的供需調整，下游庫存同步穩定去化，加以鋼廠減產及煉鋼原物料成本支撐下，遞延的剛性補庫需求可期，另中國大陸發佈優化防疫20條措施，可望緩和動態清零對經濟活動的衝擊。

中鋼考量現階段鋼市已進入供需調整末期，為加速引領市場回歸正向發展通道，並落實調整產銷靜待需求釋放，因此，十二月份盤價續採「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，全面以平盤開出，並搭配多元配套方案協助下游用鋼產業早日脫困，共迎市場反轉向上契機。