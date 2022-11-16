南亞科技總經理李培瑛16日榮獲「GCSA全球企業永續傑出人物獎」（Global Corporate Sustainability Award, Outstanding Professional）。

李培瑛投身半導體IC科技產業30餘年，是半導體重大發明「鎢及氮化鈦等難熔金屬導線技術」（W/TiN，美國專利US5,760,475）及「多層導線一體成型鑲嵌技術」（Multiple level interconnect, Dual Damascene，美國專利US4,962,058）等創新專利的主要發明人，此技術成為CMOS元件微縮限制的重大突破之一，成為全球半導體生產製造廠的必要製程，對半導體發展貢獻卓著。

李培瑛亦於2002年主導南亞科技與德國記憶體大廠英飛淩「共同研發」（Joint Development）及「合作投資製造公司」（Joint Venture）相輔相成的整體合作模式，創立華亞科技，將全球記憶體關鍵元件的製造技術引進台灣。

李培瑛帶領南亞科技進行策略轉型，追求創新研發及技術自主，開發40多個DRAM產品，同時擴大客戶群，發展消費性、手機、伺服器、資料中心等市場應用，創造連續九年獲利的佳績。李培瑛強化創新專業經營團隊及培育研發人才，已經開發出10奈米級製程及產品技術，並籌建新廠與先進研發中心，將半導體技術根留台灣。

李培瑛榮獲第五屆「全球企業永續傑出人物獎」，在產業永續發展的貢獻與影響力上獲得國際評審的一致肯定。未來，李培瑛將持續帶領全體員工，攜手全球夥伴，朝永續發展目標邁進。