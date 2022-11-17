掌握優質專利是科技廠在國際市場存活必要條件。工研院與光寶科技今宣布，雙方將就智慧財產權(IP)建立戰略夥伴關係，就專利採購、產業情資、專利契作，以及智慧財產營運等方面緊密合作，深化國際布局。

工研院表示，雙方聯手將深耕包括光電半導體、5G、汽車電子相關產品在內的多項技術領域智慧財產權，以專利生態系營運策略，掌握國際專利布局，並透過專利組合（Patent Portfolio）等靈活多元的方式，創造產品價值，邁向新藍海市場。

對於本次專利合作，光寶科認為可借助工研院的研發及智權人力，強強合作，並充實公司的專利庫，

工研院攜手產學研共組「創智智權」公司，以智財銀行（IP Bank）打造國內產業的大專利池(Patent Pool)，並結合智權專家組成教練團，以及運用AI智權資訊分析系統，作為台商打贏國際盃的最佳後盾。

促成本次雙方簽署智權戰略夥伴協議的光寶科技法務長邱素梅表示，與工研院在新技術開發與智慧財產權上建立策略合作夥伴關係，是董事長宋明峰與總經理邱森彬在企業長期發展計劃下的一環，冀以強化公司在國際產業地位上的競爭力。